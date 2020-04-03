Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi - Son Dakika

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşını bağışlayarak, destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı da kampanyaya bir aylık maaşını bağışlayarak destekte bulundu.