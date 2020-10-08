Şemdinli'de ceviz hasadına başlandı - Son Dakika

Şemdinli'de ceviz hasadına başlandı
08.10.2020 14:47
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, sonbahar mevsiminin başlamasıyla ceviz hasadına başladı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, sonbahar mevsiminin başlamasıyla ceviz hasadına başladı.
Vatandaşlar, ağaçlarda bulunan cevizleri uzun sırıklarla düşürerek topladı.
Ceviz hasadı yapan vatandaşlardan Diyar Karadeniz, ceviz hasadına her yıl ekim ayında başladıklarını belirterek, "Toplanan cevizleri kabuklarından ayırarak eve götürüyoruz. Kuruttuğumuz cevizleri çuvallarda saklayarak kışın tüketiyoruz." diye konuştu.
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