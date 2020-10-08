Şemdinli'de ceviz hasadına başlandı - Son Dakika

Ceviz hasadı yapan vatandaşlardan Diyar Karadeniz , ceviz hasadına her yıl ekim ayında başladıklarını belirterek, "Toplanan cevizleri kabuklarından ayırarak eve götürüyoruz. Kuruttuğumuz cevizleri çuvallarda saklayarak kışın tüketiyoruz." diye konuştu.

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