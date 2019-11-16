Şemdinli'de ilk kez yapılan ameliyatla hayata tutundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde apartmanın 3'üncü katından düşmesi sonucu ağır yaralanan Niçir Çelik (15), kaldırıldığı Şemdinli Devlet Hastanesi'nde ilk kez yapılan başarılı ameliyatla hayata tutundu.

Şemdinli ilçesine bağlı Tütünlü köyünde yaşayan Niçir Çelik, geçen hafta Cumartesi günü apartmanın 3'üncü katından düştü. Ağır yaralanan Çelik, yakınları tarafından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Niçir Çelik'te karaciğer ve böbrekte ciddi düzeyde yaralanma ve iç kanama tespit edildi. Hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Sayur tarafından hemen ameliyata alınan Çelik, dalağı, sol böbreği karaciğerinin bir kısmı alındı. Bir süre yoğun bakımda tutulan Çelik, daha sonra servise alınarak takibine devam edildi.

Çelik'in Şemdinli'de ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Sayur, şöyle konuştu

Hastamız bize geldiğinde hayatını tehdit eden ciddi düzeyde iç kanaması vardı. Anestezi uzmanı Sevil Tultak ile birlikte hemen organize olup Çelik'i ameliyata aldık. Hastamızın dalak, sol böbrek ve karaciğerinin sol lobunun bir kısmını çıkarma ameliyatını yaptık. Bu ameliyatı ekip arkadaşlarımızla birlikte Şemdinli'de ilk kez gerçekleştirmiş olduk. Ameliyat sonrası da başta akciğer fizyoterapisi olmak üzere öngördüğümüz tüm olası komplikasyonlara önlemlerimizi aldık. Böylece güzel bir yoğun bakım süreci geçirdi. Hastamız şu an serviste ve herhangi bir sorunu yok. Genel durumu gayet memnuniyet verici. Dediğim gibi bu ameliyat burada ilk defa gerçekleştirildi.

Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nimetullah Narin ise, Daha önce Şemdinli halkının sadece üniversite hastanelerinde yapılabileceğini düşündüğü ameliyatlar, şimdi özverili, başarılı hocalarımız, sağlık personellerimiz ve yönetimimizin sayesinde bir hayal olmaktan çıktı. Bu sebeple halkımızın bize güveni tam olmalıdır. Hastamıza tekrardan geçmiş olsun diyoruz ifadelerini kullandı.

Çelik'in amcası Hayrettin Çelik ise tüm doktorlara teşekkür etti.