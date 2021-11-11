Şemdinli'de "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Şemdinli'de "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında okullar bölgesinde etkinlik düzenlendi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte yaklaşık 200 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılan Kaymakam Muhammet Tugay, 11 Kasım'ın ülkede Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanması dolayısıyla öğrenci ve vatandaşlarla fidan diktiklerini belirtti. Programa, Belediye Başkanı Vekili Mehmet Şerif Bay, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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