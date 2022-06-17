Şemdinli kırsalındaki terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
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Şemdinli kırsalındaki terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

17.06.2022 14:32
Şemdinli kırsalındaki terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı düzeneği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı düzeneği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren/Abluka-2 Jandarma Er Muhterem Şengül (Tütünlü-1) Operasyonu" sürüyor.

Bu kapsamda, dün ilçenin Tütünlü köyü kırsalında düzenlenen operasyonda tespit edilen ve içinde 50 kilogram amonyum nitrat bulunan tüpten hazırlanan el yapımı patlayıcı düzeneği ekiplerce imha edildi.

Operasyonda AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör ve 153 mühimmat, 12,7 ve 14,5 milimetrelik 689 uçaksavar mühimmatı, 25 milimetrelik 6 tahrip ve yangın mühimmatı, 157 biksi makineli tüfeği mühimmatı, 120 milimetrelik havan mühimmatı, VS-50 antipersonel mayını, 60 milimetrelik havan mühimmatı, havan mühimmatına ait 81 milimetrelik kuyruk, el telsizine monte edilmiş uzaktan kumanda düzeneği, uzaktan kumanda düzeneği, sekizli pil bloğu, 250 metre kablo ve malzeme bulundu.

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Kaynak: AA

Hakkari, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şemdinli kırsalındaki terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

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