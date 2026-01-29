Semicenk Moskova'da Konser Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Semicenk Moskova'da Konser Verecek

29.01.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Semicenk, 1 Şubat'ta Moskova'da ilk solo konserini verecek ve yeni eserlerini hayranlarıyla paylaşacak.

Türk pop müziğinin genç isimlerinden Semicenk, Rusya'nın başkenti Moskova'da ilk solo konserini verecek.

Moskova Konser Salonu'nda 1 Şubat'ta düzenlenecek konserde Semicenk, bilinen şarkılarının yanı sıra yeni eserlerinden oluşan repertuvarı hayranları için yorumlayacak.

Gerçek adı Cenk Baş olan Semicenk, 2019'da katıldığı bir yarışmayla geniş kitleler tarafından tanındı ve kısa sürede güçlü vokali ve sahne performansıyla dikkati çekti.

Yarışmanın ardından şarkıları dijital platformlarda yüksek dinlenme sayılarına ulaşan şarkıcı, 2023'te Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı", 2024'te ise "En İyi Erkek Şarkıcı" ödüllerini kazandı.

Semicenk, rapçi Doğu Swag ile seslendirdiği "Pişman Değilim" parçasıyla da 2023'te Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Şarkısı" ödülünü aldı.

Son dönemde Türk sanatçıların ilgi gösterdiği Moskova'da, bir süre önce de Mahsun Kırmızıgül ve İbrahim Tatlıses konser vermişti.

Kaynak: AA

Etkinlik, Semicenk, Moskova, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Semicenk Moskova'da Konser Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Menajeri İstanbul’a geldi Talisca imzayı atıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:20
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
14:13
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
13:59
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 14:44:29. #7.11#
SON DAKİKA: Semicenk Moskova'da Konser Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.