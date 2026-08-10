Semicenk ve Yıldız Tilbe, İstanbul Festivali’ni Mest Etti - Son Dakika
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Semicenk ve Yıldız Tilbe, İstanbul Festivali’ni Mest Etti

Semicenk ve Yıldız Tilbe, İstanbul Festivali’ni Mest Etti
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Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen ve bu yıl beşinci kez kapılarını açan İstanbul Festivali’nde Semicenk ve ardından Yıldız Tilbe sahne aldılar.

Kendi tarzıyla ve hit şarkılarıyla listeleri alt üst eden Semicenk, özgün vokal rengi, duygusal anlatımı ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşan şarkılarıyla İstanbul Festivali’nde bu sene de güçlü bir sahne performansı sergiledi.

Yıldız Tilbe, Bir Kez Daha Seyirci Rekoru Kırdı

Türk pop müziğinin efsane ismi Yıldız Tilbe, bu yıl da yeniden İstanbul Festivali’nde unutulmaz bir konser verdi. Tilbe'nin dillere pelesenk olmuş şarkıları ve enerjik performansı ile dolu gecede hem klasikleşmiş hem de yeni şarkılarla dolu bir repertuar seyircilerle buluştu.

Kapıların açılmasıyla birlikte on binler, Yıldız Tilbe’yi izleyip şarkılarıyla mest olmak için alana akın etti. Çok sevilen sanatçı, bu yıl da geçen sene olduğu üzere seyirci rekoruna imza atarak İstanbul Festivali’ne damga vurdu.

Festival kapsamında Edis ve Gülşen 11 Ağustos'ta, Hande Yener "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesiyle, Levent Yüksel ise kendi repertuvarıyla 12 Ağustos'ta, Dedublüman ve Duman ise 13 Ağustos'ta izleyicinin karşısına çıkacak. Festivalin uluslararası programında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X 15 Ağustos'ta sahne alırken, festival 16 Ağustos'ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.

Semicenk ve Yıldız Tilbe, İstanbul Festivali’ni Mest Etti

Mimar Sinan'ın taşıyıcı sistem anlayışı ve kemer geometrisinden ilham alınarak tasarlanan İstanbul Festivali sahnesi, yaklaşık 70 metre genişliği ve 28 metre yüksekliği, 1.300 metrekare LED ekran yüzeyi, 800 hareketli aydınlatma armatürü ve 176 kutudan oluşan line-array ses sistemiyle uluslararası konser standartlarında etkileyici bir görsel ve işitsel deneyim sunuyor.

İstanbul Festivali kapsamında Genç Sahne, canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltiyor. 3x3 Basketbol Alanı da turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor.

Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen İstanbul Festivali, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor.

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Son Dakika İstanbul Festivali Semicenk ve Yıldız Tilbe, İstanbul Festivali’ni Mest Etti - Son Dakika

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