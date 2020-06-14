Semiha Yankı Çeşme'de sahne aldı - Son Dakika

Semiha Yankı Çeşme'de sahne aldı

İZMİR - "Seninle Bir Dakika" adlı şarkısıyla Türkiye'yi Eurovizyon yarışmasında temsil eden Semiha Yankı, kontrollü sosyal hayatın başlamasının ardından ilk konserini Çeşme sahilindeki bir adlı işletmede verdi.

1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksafon çalarak sahnelere adım atan, 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla ünlenen Tayfun Duygulu ile birlikte sahne alan Semiha Yankı'ya, kendisi gibi Çeşme'ye yerleşen Türk sinemasının unutulmaz ismi Salih Güney'den de destek geldi. Sahne almadan önce kısa bir açıklama yapan Semiha Yankı, "Koronalı günlerde, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek Çeşme'de yaşıyoruz. Çeşme'de her şey çok iyi. İyi ki Çeşme'ye yerleşmişim. Çeşme'de güzel günler yaşıyorum. Çok şükür mekanlar da açılıyor. Bugün Tayfun Duygulu ile birlikte sahne alıyoruz. Kendisi düetler yapacağız. 70'li, 80'li, 90'lı yılların şarkılarını okuyacağız. 2000'lere de uzanabiliriz. Benim gibi Çeşme'ye yerleşen Salih Güney de bu akşam aramızda. Kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu. Türkiye'yi Eurovizyon'da temsil ettiği "Seninle Bir Dakika" adlı şarkısıyla konserine başlayan Semiha Yankı, Tayfun Duygulu ile birlikte söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı.