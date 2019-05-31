Son Dakika Haberleri: Şempanzeler "Gölge" ve "Jane"e doğum günü kutlaması
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Şempanzeler "Gölge" ve "Jane"e doğum günü kutlaması

14 dakika önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde bulunan şempanze kardeşlerden 4 yaşına giren Gölge ile 2 yaşına giren Jane'nin doğum günü kutlandı.

Şempanzeler
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde bulunan şempanze kardeşlerden 4 yaşına giren Gölge ile 2 yaşına giren Jane'nin doğum günü kutlandı.
Balon ve konfetilerle süslenen açık kafese çıkan şempanzeler Gölge ile Jane, hem biberonla süt içti hem de balonlarla oynadı.
Gölge ile Jane, kendileri için özel hazırlanan, sevdikleri meyvelerden oluşan pastayı yedi. Daha sonra hediye kutularını da açan Gölge ve Jane kardeşler, neşeli ve hareketli tavırlarıyla dikkati çekti.
Veteriner Hekim Hilal Akbaş, Jane ve Gölge'nin annesi olan Kınalı'nın çok genç yaşta annesinden koparılıp evcil hayvan olarak satılmak üzere Afrika'nın batısından kaçırıldığını söyledi.
Bu süreçte annesi ve grubun diğer üyelerinin büyük ihtimalle öldürüldüğünü ifade eden Akbaş, şöyle konuştu:
"Kınalı, yaklaşık bir yaşındayken ülkemizde el konularak bakımı için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hayvanat bahçemize bırakıldı. Travmatik geçmişi ve anne çocuk ilişkisini tanımadan büyümesi sebebiyle annelik becerilerini kazanamadı. Gölge ve Jane, sırasıyla 2015 ve 2017 yıllarında hayvanat bahçemizde dünyaya geldiler. Travmatik bir geçmişe sahip olan ve annelik becerilerinden yoksun kalan anneleri Kınalı, maalesef bebekleriyle ilgilenemedi. Bu sebeple devreye giren hayvanat bahçemizin ekibi, onların gelişimi için mümkün olan en iyi şartları sağladı ve onları ilgi ve sevgiyle büyüterek bugünlere getirdi."
Şempanzelerin sosyal bir tür olmasından dolayı Gölge ve Jane'in bir arada büyümesinin de son derece önemli olduğunu anlatan Akbaş, kardeşlerin, yetişkin şempanze gruplarıyla birleştirilme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:19 Kaynak: AA
Kocaeli, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Kınalı, Kültür Sanat
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