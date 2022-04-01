Şemsiye hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika
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Şemsiye hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

01.04.2022 00:57
Şemsiye hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Balıkesir'i Edremit ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

Balıkesir'i Edremit ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir iş yerine ait şemsiyeyi çalmak isteyen 3 hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahimce Mahallesinde bir marketin kullandığı şemsiye gece saatlerinde 3 hırsız tarafından çalındı. Bu ilginç hırsızlık olayı anbean güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı. Durumu fark eden İbrahimce Mahalle Muhtarı ve market sahibi Hüseyin Çanaklı, durumu Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Asayiş ekipleri kamera kayıtlarında kimlikleri tespit edilen 3 şahsı kısa sürede yakaladı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Bu ilginç hırsızlık olayını anlatan market sahibi Hüseyin Çanaklı, "Yaklaşık bir hafta önce oldu olay. Biz kapattıktan yarım saat sonra üç tane vatandaş geliyor. Burada kullandığımız şemsiyeyi 3 kişi 2 kişi gözcülük yapıp biri de sırtlayıp götürüyorlar. Hurdacılara satmak için. Biz bunu güvenlik kameralarından fark edince hemen emniyete ulaştık. Çok kısa bir sürede kişiler tespit edildi. Yakalanarak işlemleri başlatılarak adliyeye sevk edildi" dedi. - BALIKESİR

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Balıkesir, Edremit, Çanaklı, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şemsiye hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şemsiye hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika
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