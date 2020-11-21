Senagal heyetinden TOGÜ'ye ziyaret - Son Dakika

Senegal Yüksek Öğretim Bakanlığı Genel Sekreteri Fary Seye, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'i ziyaret etti.

Seye, Yüksek Öğretim Genel Müdürü Prof. Amadou Abdoul Sow, Cheikh Anta Diop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmadou Aly Mbaye ve Senegal Burs Müdürü Dr. Khalifa Gaye ile Rektör Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarette 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla öğrenci alımının yapılması kararlaştırılarak, bilimsel iş birliği, öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarının aktif hale getirilmesi konularında anlaşmaya varıldı.

Rektör Şahin, Senegal heyeti, rektör yardımcıları ve dekanlar öğle yemeğinde de bir araya geldi.

Ziyaret sonrası Senegal heyeti, Prof. Dr. Kubilay Özyer eşliğinde Taşlıçiftlik Yerleşkesi'ni gezdi.