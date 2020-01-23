Sendika Başkanı Kaya'nın annesini vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sendika Başkanı Kaya'nın annesini vefat etti - Son Dakika

Sendika Başkanı Kaya'nın annesini vefat etti

6 saat önce

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası Zonguldak İl Başkanı Güven Kaya'nın annesi Şahan Kaya hayatını kaybetti.

Sendika Başkanı Kaya'nın annesini vefat etti, System.String[]

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası Zonguldak İl Başkanı Güven Kaya'nın annesi Şahan Kaya hayatını kaybetti.


Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Sarıkokmaz Mahallesi sakinlerinden Azim Kaya'nın Eşi Merhum Kazım Kaya, Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası Zonguldak İl Başkanı Güven Kaya, Güzel Kılıç, Hamiyet Çiftçi, Sevil Kaya, Arzu Baykal, Zafer Kaya ve Aysun Altıntaş'ın Anneleri Şahan Kaya 78 yaşında vefat etti.


Merhume Kaya için bugün Öğle Namazı sonrasında Yeşiltepe Camii'nde Cenaze töreni düzenlendi. Kaya alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Belen Mezarlığı'na defnedildi.


Cenaze törenine AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul, AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, siyasi parti ve STK temsilcileri, iş adamları ve yakınları katıldı. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:07 Kaynak: İHA
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