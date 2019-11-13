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Sendika başkanını öldüren zanlı, cinayet anını anlattı

6 saat önce

Sakarya'da Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi ile ilgili açılan davada mahkeme heyeti, sanık S.U.'nun katılımıyla olay yerinde geniş güvenlik önlemleri altında keşif yaptı.

Sendika başkanını öldüren zanlı, cinayet anını anlattı, System.String[]

Sakarya'da Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi ile ilgili açılan davada mahkeme heyeti, sanık S.U.'nun katılımıyla olay yerinde geniş güvenlik önlemleri altında keşif yaptı.


Olay, 13 Kasım 2018 tarihinde Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. S.U. isimli işçi, iş yerindeki görev yeri değişikliği sebebiyle sendika yetkilileri ile yaşadığı tartışma sonucunda Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silah ile Karacan'ı başından vurarak yanında bulunan sendika Mali Sekreteri Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar'ı da yaraladı. Yaşanan olay sonrasında Sendika Başkanı Karacan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken zanlı S.U. ise yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Abdullah Karacan'ın ölümüyle sonuçlanan olayın davası Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. Davada mahkeme heyeti, sanık S.U.'nun katılımıyla olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.


İzmir'de tutuklu bulunan sanık S.U., olayın yaşandığı fabrikaya getirildi. Mahkeme heyetinin ve savcının hazır bulunduğu fabrikada geniş güvenlik önlemleri altında keşif yapıldı. Keşif sırasında S.U. yaşanan olayları ve Karacan'ı nasıl vurduğunu anlattı. - SAKARYA

Abdullah Karacan, Sendika, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:01 Kaynak: İHA
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