Sendika genel başkanının vurulması davası ertelendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sendika genel başkanının vurulması davası ertelendi - Son Dakika

Sendika genel başkanının vurulması davası ertelendi

7 saat önce

Sakarya'da Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili açılan davada Kriminal Daire Başkanlığından gelen rapora yönelik savunmaların yapabilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Sendika genel başkanının vurulması davası ertelendi, System.String[]

Sakarya'da Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili açılan davada Kriminal Daire Başkanlığından gelen rapora yönelik savunmaların yapabilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.


Olay, 13 Kasım 2018 tarihinde Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. S.U. isimli işçi, iş yerindeki görev yeri değişikliği sebebiyle sendika yetkilileri ile yaşadığı tartışma sonucunda Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silah ile Karacan'ı başından vurarak, yanında bulunan sendika Mali Sekreteri Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar'ı da yaraladı. Yaşanan olay sonrasında sendika başkanı Karacan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı S.U. ise yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdullah Karacan'ın ölümüyle sonuçlanan olayın davası Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Gerçekleşen davaya sanık S.U., SEGBİS yöntemiyle davaya katıldı. Duruşmaya ise Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı da izledi.


Celse arasında olay yerini gören güvenlik kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına yazılan yazının geldiği zapta geçirildi. Sanıklar, sanık avukatları, müşteki avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, avukatların Kriminal Daire Başkanlığından gelen rapora savunma yapabilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - SAKARYA

Abdullah Karacan, Sendika, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
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