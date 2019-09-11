"Sendikal harekette kadınlar daha etkin olmalı"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gelecekte sendikal hareket içindeki kadınların daha etkin olabileceği bir ortam hazırlamak istiyoruz." dedi.

Hak-İş Konfederasyonu ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen "kadın, demokrasi ve örgütlenme" konulu "Gençlik Farkında Tema Fikri Proje Yarışması"nın ödül töreni Hak-İş Konfederasyonu Genel Merkezi'nde yapıldı.

Arslan, törenin açılışında yaptığı konuşmada, akademi ve sendikalar arasındaki iş birliğinin önemine işaret ederek, bu kapsamda birçok üniversite ile çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Akademik çalışmaların işçi hareketinin geleceğine de katkı sağlayacağını ifade eden Arslan, "Akademik, bilimsel çalışmaları sendikal hareketin içine ne kadar dahil edersek, sendikal hareketle akademiyi birleştirerek yeni ufuklara yürümeyi başarabilirsek, sendikal hareketin geleceğini de kurtarmış olacağız." dedi.

Arslan, sendikacılığın bugünün dünyasında diyaloğa, uzlaşmaya ve bilime dayalı bir hale geldiğini belirterek, bunun için bilgi, beceri ve iletişim anlamındaki eksikliklerin hem bilim dünyasıyla çalışılarak hem de tecrübelerden faydalanılarak geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

"Sendikal harekete kadın elinin değmesi çabamızı güçlendireceğiz"

Türkiye ve sendikal hareketin geleceği açısından kadının rolü ve misyonu konusunda birçok proje ve çalışma yaptıklarının altını çizen Arslan, "Sendikal harekete kadın elinin değmesi çabamızı daha da güçlendireceğiz. Aynı zamanda bu arkadaşlarımızı bilim insanları ile de tanıştırarak gelecekte sendikal hareket içindeki kadınların daha etkin olabileceği bir ortam hazırlamak istiyoruz." diye konuştu.

Arslan, yarışmanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Üniversite ve STK iş birliği önem taşıyor"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin de sosyal bilimler ve sanat temalı bir üniversite olduklarını belirterek, akademik birimlerinin tamamının bu kapsamda hizmet verdiğini kaydetti.

Türkiye'de akademi ile kamu kurumları ve toplum arasında yakın diyaloğun bulunmadığına işaret eden Tekin, "Üniversitemizdeki akademisyenlerimiz ve gençlerimiz ile toplumun sorunlarına çözüm üretecek adımlar atmayı arzuluyoruz. Bunun yolu da hem sivil toplum kuruluşları (STK) hem de kamu otoriteleri ile sağlıklı bir iletişim içinde olmak, iş birliğini maksimum noktaya taşımaktan geçiyor." şeklinde konuştu.

Tekin, bu kapsamda birçok kamu kurumu ve STK ile iletişim içinde olduklarını dile getirerek, bakanlıklara Ar-Ge konusunda katkı sağlamaktan STK'ler ile yaptıkları faaliyetlere kadar geniş yelpazede topluma katkı sağlamak için çalıştıklarını vurguladı.

Hak-İş Konfederasyonu ile düzenlendikleri proje yarışmasının da bunlardan biri olduğuna işaret eden Tekin, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Dereceye girenler belli oldu

Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerden lisans üstü eğitim düzeyindeki öğrencilerin katıldığı yarışmada birinciliği "Gücümüze İnandık" adlı projesiyle Özge Öz Yıldırım aldı.

Yarışmada, ikinciliği "Hak-İş Gender Mainstreaming Dostu Sendikacılıkta Öncü" adlı çalışmasıyla Süleyman Dinçer, üçüncülüğü "Gönüllü Kadın Liderler" adlı çalışmasıyla Ceyda Gök kazandı.

Yarışmanın mansiyon ödülü ise Ümit Üreten'in "Türkiye'nin Güvencesi Kadın Bilişimcileri" projesine verildi.

Yarışma kapsamında birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin lira ödül verilirken, mansiyon ödülünün sahibi bin lira almaya hak kazandı.

Ayrıca yarışmada dereceye girenlere Hak-İş Konfederasyonu'nda staj imkanı sağlanacak.