35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Senegal, Mısır'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.
Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Senegal ile Mısır karşılaştı.
Tanca şehrindeki İbni Batuta Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 78. dakikasında Sadio Mane ile öne geçen Senegal, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Senegal, Nijerya-Fas maçının galibiyle finalde karşılaşacak.
Nijerya-Fas karşılaşması TSİ 23.00'te başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda başlayacak.
Son Dakika › Spor › Senegal, AFCON 2025'te Finale Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?