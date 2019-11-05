Son Dakika Haberleri: Senegal Cumhurbaşkanından "din sömürüsüne hayır" açıklaması
Son Dakika Güncel Senegal Cumhurbaşkanından 'din sömürüsüne hayır' açıklaması

Senegal Cumhurbaşkanından "din sömürüsüne hayır" açıklaması

6 saat önce

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, ülkesinde "yeni bir tür İslam'a" ve din sömürgeciliğine yer olmadığını belirtti.

Senegal Cumhurbaşkanından

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, ülkesinde "yeni bir tür İslam'a" ve din sömürgeciliğine yer olmadığını belirtti.

Sall, Mevlid Kandili öncesi sufiliğin merkezlerinden Tivaoune kentine yaptığı ziyarette, Sahel bölgesinde İslam adına işlenen terör eylemlerine dikkati çekerek, bu kişilerin İslam'ı temsil etmediğini söyledi.

İslam'ın barış dini olduğunu vurgulayan Sall, "Bu yeni tür İslam'ı istemiyoruz ve onunla her şekilde mücadele edeceğiz." dedi.

"Senegal'de din sömürgeciliğine yer yok." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Sall, tasavvuf liderlerinden daha çok medrese açmalarını istedi.

Sall, tasavvufi yapıların önde gelen isimlerini her Mevlid Kandili öncesi ziyaret ediyor.

Mevlid Kandili, Cumhurbaşkanı, Senegal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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