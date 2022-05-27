Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti

27.05.2022 09:55

Senegal'de bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 11 yenidoğanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Senegal'de bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 11 yenidoğanın hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Macky Sall, yaptığı açıklamada, Tivaouane kentindeki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesi'nin doğum servisinde yangın çıktığını belirtti.

Yetkililer, yangında 11 yenidoğanın yaşamını yitirdiğini, 3 bebeğin ise kurtarıldığını kaydetti.

Cenevre'de Dünya Sağlık Örgütü toplantısında katılan Senegal Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr, olaya ilişkin, "Çok talihsiz bir durum ve son derece acı verici." açıklamasını yaptı.

Sarr, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve Senegal'e dönmek için seyahatini daha erken sonlandıracağını belirtti.

Yerel basında yer alan haberlerde hastanenin yeni açıldığı bilgisi paylaşıldı.

İlk belirlemelere göre, yangına elektrik hattındaki kısa devrenin yol açtığı tahmin ediliyor.

Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti
Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti
Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti
Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti

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Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek hayatını kaybetti, Sağlık Bakanı görevden alındı Senegal'de hastanede yangın: 11 bebek hayatını kaybetti, Sağlık Bakanı görevden alındı Senegal'de Sağlık Bakanı Sarr, hastane yangınının ardından görevden alındı Senegal'de Sağlık Bakanı Sarr, hastane yangınının ardından görevden alındı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
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