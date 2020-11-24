Senegal'de denizdeki kimyasal maddeden etkilenenlerin sayısı 1000'i geçti - Son Dakika

Senegal'de denizdeki kimyasal maddeden etkilenenlerin sayısı 1000'i geçti

24.11.2020 22:41
Senegal'de denizdeki kimyasal maddeden etkilenenlerin sayısı 1000'i geçti, System.String[]

Senegal'de geçen hafta kıyı kentlerinde denizle temas ettikten sonra çeşitli semptomlar gösterenlerin sayısı 1004'e ulaştı.

Senegal'de geçen hafta kıyı kentlerinde denizle temas ettikten sonra çeşitli semptomlar gösterenlerin sayısı 1004'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr, denize dökülen kimyasal bir maddeden kaynaklandığı tahmin edilen olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyük bir kısmı balıkçı olan ve deniz suyuyla temas sonrasında ateş, kaşıntı gibi semptomlar görülen kişilerin sayısının 1004'e ulaştığını duyuran Sarr, bu kişilerin tamamının gözlem altında tutulduğunu söyledi.

Sarr, vakaların yaklaşık yarısının başkent Dakar'ın da içinde bulunduğu Dakar Bölgesinde görüldüğü ve hepsinde iyileşme gözlemlendiğini kaydetti.

"Gizemli hastalık" olarak nitelendirilen hastalığın bulaşıcı olmadığının altını çizen Sarr, hastalarda da enfeksiyon bulgusuna rastlanmadığını ifade etti.

Sarr, hastalığa neyin sebep olduğuna ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Geçen hafta, 700 kişinin deniz suyuna temas ettikten sonra çeşitli semptom gösterdiği açıklanmıştı.

Göz ve ağız da dahil tüm vücutta yangılı kaşıntı ve sivilce benzeri kabartılarla ortaya çıkan semptomlar, iştahsızlık ve ateşe de neden oluyor.

Hastalığın denize dökülen kimyasal bir maddeye bağlı ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Bu semptomları taşıyanlar, deniz yüzeyinde renkli bir yağ tabakası gördüklerini söylüyor.

Kimyasal, Senegal, Dakar, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Senegal'de denizdeki kimyasal maddeden etkilenenlerin sayısı 1000'i geçti - Son Dakika


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