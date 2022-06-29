Senegal'in güneyindeki Casamance bölgesi Kafountine köyü yakınlarında yaklaşık 150 göçmeni taşıyan bot alabora oldu. Senegal Kızılhaç yetkilisi Djadja Sambou, pazartesi gecesi meydana gelen olayda en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bottaki 91 kişinin kurtarıldığını belirten Sambou, kayıp 40'tan fazla kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Hükümet yetkilileri, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Senegal 'de içinde yaklaşık 150 göçmenin bulunduğu botun alabora olması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Senegal, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Senegal'de göçmen botu alabora oldu: 13 ölü - Son Dakika

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