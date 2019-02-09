Şener Söğüt, Vanlılarla Buluştu

AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, SKM programları kapsamında AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, İlçe SKM Başkanı Fehmi Öztürk ve ilçe yöneticileri ile birlikte Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program çerçevesinde Körfez Vanlılar Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı ve yönetimi tarafından karşılanan Söğüt, Vanlılar tarafından gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mutlu olduğunu belirterek teşekkür etti.

MİLLETİMİZ İZİN VERMEYECEK

Daha güzel bir Körfez için STK'larımız ile birlikte yol yürüyeceğiz ve yol haritamızı çizeceğiz diyen AK Parti Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, "31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler çok önemli. Sadece bir yerel seçim olarak görmemek lazım. Ülkemiz üzerinde oyunlar oynamak isteyenler yeniden hesaplar yapma peşinde. Ama milletimiz her zaman olduğu gibi yine bunlara izin vermeyecektir" dedi.

ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ

Körfez'de hayata geçecek projelerin yer alacağı seçim beyannamesini kısa süre sonra Körfezlilerle paylaşacaklarını belirten Şener Söğüt, "Sosyal medya üzerinden ve internet sitemizden de vatandaşlarımız isteklerini, önerilerini sorduk. Körfezlilik bilinciyle ortak akılla tüm projelerimizi hayata geçireceğiz. STK'larımız görüş ve önerileri de bizler için önemli. Gönül köprülerimizi sağlam kuracağız" dedi.