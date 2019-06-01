Şenoba helikopter kazası şehitleri anıldı

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İsrail, Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışan Filistinli çocuğu şehit etti

Eski sevgilisinin çirkin tuzağına dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini astı

İmamoğlu, cami çıkışı bir vatandaşın protestosu ile karşılaştı: Hangi yüzle destekliyorsunuz?