Şenol Güneş, Beşiktaş kampını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Şenol Güneş, Beşiktaş kampını ziyaret etti - Son Dakika Spor

Şenol Güneş, Beşiktaş kampını ziyaret etti

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Antalya kampına ziyarette bulundu.

Şenol Güneş, Beşiktaş kampını ziyaret etti, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Antalya kampına ziyarette bulundu.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Güneş'i takımın kamp yaptığı otelde ağırladı.

Ziyarette yöneticiler Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ile futbol direktörü Ali Naibi de yer aldı.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Güneş ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve A Milli Takım'a 2020 Avrupa Şampiyonası için başarılar diledi.

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:04 Kaynak: AA
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