Şenol Güneş'in 'B Planı' Adem Büyük! Cenk Tosun'un yerine... - Son Dakika
Son Dakika Spor Şenol Güneş'in 'B Planı' Adem Büyük! Cenk Tosun'un yerine... - Son Dakika Spor

Şenol Güneş'in 'B Planı' Adem Büyük! Cenk Tosun'un yerine...

7 saat önce

Milli yıldızımız Cenk Tosun kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ın antrenmanında dizinden sakatlandı.

Şenol Güneş'in 'B Planı' Adem Büyük! Cenk Tosun'un yerine..., System.String[]

Milli yıldızımız Cenk Tosun kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ın antrenmanında dizinden sakatlandı. Sezonu kapatan golcü futbolcunun en az 6 ay oynayamayacağı ve EURO 2020'de forma giyemeyeceği bildirildi. Cenk'in sakatlığı ise Galatasaray'ın tecrübeli ismi Adem Büyük'e A Milli Takım'ın kapılarını açtı.


SLOVENYA VE AVUSTURYA MAÇLARINDA KADRODA


Falcao'nun sakatlığında bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve yerli forvetler içinde bu sezonun en formda ismi olan Adem'i, Şenol Güneş'in Ay-yıldızlı ekibe çağırma kararı aldığı öğrenildi.


Bu ay sonunda Slovenya ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında milli formayı giymesi beklenen Adem, büyük olasılıkla EURO 2020 aday kadrosunda olacak. Adem dışında Galatasaray'dan Emre Akbaba ve Ömer Bayram da A Milli Takım'a çağrılacak.


RADAMEL FALCAO'YU ARATMADI


A Milli Takım'a sadece 4 kez çağrılan Adem Büyük, Galatasaray formasıyla bu sezon toplam 28 maçta 10 gol attı. Falcao'nun yokluğunu aratmadı.


Şenol Güneş, Adem Büyük, Cenk Tosun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:34 
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