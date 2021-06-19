Şenol Güneş kadroda yine değişikliğe gidecek! İşte İsviçre maçının muhtemel 11'i

EURO 2020'de geride bıraktığımız iki karşılaşmada henüz puan alamayan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş gruptaki son maçta da rotasyona gitmeye karar verdi. Galler mücadelesinde İtalya maçında forma giyen Merih ve Yusuf'a ilk 11'de şans vermeyen Güneş'in, İsviçre maçında ise Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman ve Umut Meraş'ı yedek kulübesine çekmesi bekleniyor.

EURO 2020'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Takım, grubun son maçında İsviçre karşısına çıkacak. Gruptan 3. olarak çıkma şansı pamuk ipliğine bağlı. Milliler'de teknik direktör Şenol Güneş, İsviçre karşısında da kadroda değişikliğe gidecek. UMUT MERAŞ SAKATLIĞI SEBEBİYLE FORMA GİYEMEYECEK Beklentilerin altında kalan oyuncularını kenara alıp, bir yandan da hücumu düşünecek bir takım planlayan Güneş, stoperde tekrar Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral ikilisine dönecek. Son maçta sakatlanıp çıkan Umut Meraş'ın yokluğunda sol bekte ilk tercih Mert Müldür. Orta alanda Okay ve Ozan Tufan'ın yerlerine savunmaya yönelik Kaan Ayhan, ileriye dönük İrfan Can Kahveci hamleleri bekleniyor. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanada geçmesi, Kenan'ın kulübeye alınıp, Halil Dervişoğlu'nun, Burak Yılmaz'la birlikte ya da arkasında oynama ihtimali bir hayli yüksek. TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz

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