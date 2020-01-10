Şenol Güneş'ten Galatasaray kampına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Şenol Güneş'ten Galatasaray kampına ziyaret - Son Dakika Spor

Şenol Güneş'ten Galatasaray kampına ziyaret

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneşü ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'ın kampını ziyaret etti.

Şenol Güneş'ten Galatasaray kampına ziyaret, System.String[]

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneşü ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'ın kampını ziyaret etti.

Teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Levent Şahin ile bir araya gelen Şenol Güneş, ikinci devre için sarı kırmızılılara başarı dileklerini iletti.Ziyarette Şenol Güneş'in yanı sıra, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş ve TFF Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da yer aldı.


A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Galatasaray, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:50 Kaynak: DHA
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