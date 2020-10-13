Şenol Güneş: "Uzun ve planlanmış bir yolumuz var" - Son Dakika

Şenol Güneş: "Uzun ve planlanmış bir yolumuz var"

13.10.2020 18:28
Şenol Güneş:

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçı öncesinde konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçı öncesinde konuştu. Uzun ve planlanmış bir yolları olduğunu söyleyen Güneş, "Hayal edilenleri gerçeğe çevirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısında konuştu. Online olarak gerçekleşen basın toplantısında soruları yanıtlayan Güneş, yapılan eleştirilerden dolayı "Yaptığımız iş eleştiriye açık bir iş. Bu nedenle saygı duyuyoruz. Herkesi dinliyoruz, kendimizi değerlendiriyoruz. Ama hangi oyunculara neler söylendiğini bilmiyorum. Eleştirilerde doğrular varsa bakıp düzeltiriz" diye konuştu.

"Uluslar Ligi'nin artıları daha fazla"

UEFA Uluslar Ligi'nin yoğun maç programında çok eleştirilmesiyle ilgili de konuşan Güneş, "Futbol ticari bir unsur haline dönüştü. Sadece Uluslar Ligi'ni tartışmak olmak. Uluslar Ligi, hazırlık maçlarının anlamsızlığını ortadan kaldırmak için resmiyete döküldü. Ekonomik tarafları da var. Önce futbol sonra para olması gerekirken futbol para oldu. Bunun yanında ciddiyet açısından da önemli. Gruplar oluşurken birbirine yakın olan takımları denk getiriyorlar. Sık sık maç yapmak, futbolcuların kaldırabileceği bir yük değil. Moskova'dan geldik ve 2 gecede 4 saat uyuyabildim. Bunun yanında sakatlıklar da olabiliyor. Bu da daha fazla oyuncu barındırmayı gerektiriyor. Pandemi olduğu için olağanüstü bir dönem var ve milli takım maçlara erken başladı. Biz kulüplerden seçim yapıyorduk bu sene durum daha farklı oldu. Cengiz güzel bir örnekti. Kendi idmanlarını yapıyordu ve Roma'ya sadece 2 kez gitti. O da antrenman yapmaya değil, transfer görüşmeye. Merih uzun aylar sonunda üst üste 2 kez oynadı, Allah nazardan saklasın. Zorlukları vardı üst üste maçların ama artıları da fazla" ifadelerini kullandı.

"Uzun ve planlanmış bir yolumuz var"

Milli Takım olarak uzun vadeli planları olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Güneş, "Bizim uzun ve planlanmış bir yolumuz var. Uluslar Ligi'ni oynuyoruz şu anda. Kamplarda gelecekle ilgili planları da oyuncularla paylaşıyoruz. Bunun içinde kazanılması gereken oyuncular, takıma girmesi muhtemel oyuncular var ve kadroyu zenginleştirmek istiyoruz. Başarı uzun soluklu bir yarış. Bazen alacağımız kötü sonuçların ya da çok iyi sonuçların bizi aksatmaması gerekiyor. Kazanınca her şeyin iyi, kaybedince her şeyin kötü olduğu söyleniyor. Almanya buna çok iyi bir örnektir. Zaman zaman tökezleseler de her zaman turnuvalarda. Bu grup başarıyı hak ediyor. Benim dönemimde sadece 2 mağlubiyet gördük. Mağlubiyetlerden sonra da başarılı devam ettirmemiz gerekiyor. Fransa'yı yendiğimiz maçtaki gibi iyi oyunu uzun soluklu hale getirmemiz gerekiyor. Bunların hepsinin hazırlığı var. Kulüpler lige başlamadan Macaristan maçını oynadık. Maçın skoru, gruptaki maçları çok etkiledi. Sadece bizi değil Sırbistan'ı da etkiledi. Şu anda lider olan takımdan 1 puan aldık ve sonraki 3 maçın 2'si kendi sahamızda. Bunları kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"İrfan Can çok değerli bir futbolcu"

Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'nin kadro olmamasıyla ilgili yapılan açıklamalara da değinen Güneş, "Konuşmak, bilgi vermek ve değerlendirme yapmayı sonraya bırakmak istiyorum. Doğru konuşmak için sabrediyorum, dinliyorum, bazen de susuyorum ve yeri geldiğinde cevap veririm diye düşünüyorum. Bu gibi konularda birilerine bir şeyler anlatmak için konuşmakta yarar yok. İrfan çok değerli bir oyuncu. Korona virüsle ilgili bir açıklama yapmadık, kulübü de yapmadı açıklama. Rusya'ya giderken daha iyi durumdaydı ancak almadık kadroya. Burada kusur aramak yerine çözüm aramak gerekir. Biraz daha sevgiyi paylaşmak için bahaneler aramak lazım. Başakşehir bizim diğer kulüplerimiz gibi iyi bir kulübümüz. Ama herkesin bilmesi gereken Milli Takım her şeyin üzerinde. Ülkemizi temsil ediyoruz. Speküle edilen birçok konu var ama bunları konuşmanın yararı yok. Yarın önemli bir maçımız var. Buradaki oyuncularımız mutlu ve huzurlu. Takımlarına iyi şekilde dönecekler, merak etmesinler" dedi. Son olarak hayatını kaybeden Göztepe efsanesi Nevzat Güzelırmak ve duayen gazeteci Hüseyin Kırcalı hakkında konuşan Güneş, "Nevzat Güzelırmak abimizdi, hocamdı aynı zamanda. Allah rahmet eylesin. Ben oyuncuyken, medya duayenlerinden olan Hüseyin Kırcalı'yı da kaybettik. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar spora damga vurdular. Bu ülkeye hizmette bulunan kim olursa olsun herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Şenol Güneş: Uzun ve planlanmış bir yolumuz var

Milli Takım Teknik Direktörü, Sırbistan Karadağ, Şenol Güneş, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş: 'Uzun ve planlanmış bir yolumuz var' - Son Dakika Spor

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