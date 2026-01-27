Şenol Kartal'ın Babası Vefat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şenol Kartal'ın Babası Vefat Etti

Şenol Kartal\'ın Babası Vefat Etti
27.01.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal'ın babası Şaban Kartal, vefat etti.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal'ın babası Şaban Kartal vefat etti. Şaban Kartal, Dokuzdeğirmen Köyü'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal'ın babası merhum Şaban Kartal vefat etti. Merhum Kartal için Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Köyü'nde düzenlenen cenaze törenine Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve protokol üyeleri katılım sağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Şaban kartal son yolculuğuna uğurlandı.

Vali Makas, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Şenol Kartal, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şenol Kartal'ın Babası Vefat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Amedsporlu Dia Saba’ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı Amedsporlu Dia Saba'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı
Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Görüntü Türkiye’den Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu
İzmir’de 3 polisin şehit olduğu saldırının sanıkları hakkındaki iddianame kabul edildi İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının sanıkları hakkındaki iddianame kabul edildi

12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 12:23:42. #7.11#
SON DAKİKA: Şenol Kartal'ın Babası Vefat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.