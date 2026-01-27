Şenol Kartal\'ın Babası Vefat Etti

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal'ın babası Şaban Kartal vefat etti. Şaban Kartal, Dokuzdeğirmen Köyü'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal'ın babası merhum Şaban Kartal vefat etti. Merhum Kartal için Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Köyü'nde düzenlenen cenaze törenine Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve protokol üyeleri katılım sağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Şaban kartal son yolculuğuna uğurlandı.

Vali Makas, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. - DÜZCE