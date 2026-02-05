Sentetik Hapla Yakalanan Sürücü Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aracında sentetik hap ile yakalanan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Sürücü S.M. (20) ile araçta yapılan aramada 85 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA