Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü
11 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından başkent Üsküp'teki "Villa Vodno" Cumhurbaşkanlığı rezidansında kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:58 Kaynak: AA
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