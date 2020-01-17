Sepaş Enerji'den fatura ödemede taksit imkanı

Sepaş Enerji tarafından hayata geçirilen yeni bir proje ile resmi internet sitesi üzerinden fatura ödeyen müşterilerine taksitle ödeme imkanı sunuldu.



Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji'nin web sitesinden yapılan ödemelerde taksit imkanı getirildi. Sepaş Enerji müşterileri hem mevcut hem de geçmiş döneme ait faturalarını anlaşmalı bankaların kredi kartıyla ister tek çekim isterlerse de 2 ila 9 taksitle ödeyebilecekler.



Sepaş Enerji, abonelerine daha hızlı ve pratik çözümler sunmak adına verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Sepaş Enerji'nin yeni hizmetinden faydalanmak için ödemeler web sitesinde yer alan 'Online İşlemler' sayfası üzerinden kredi kartının yanı sıra, asıl kart özelliğine sahip ve internet kullanımına açık olan sanal kartları ile de gerçekleştirebilecek. - KOCAELİ