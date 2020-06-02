Serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişiye gözatlı - Son Dakika

MARDİN'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla, kırsal Yüceli Mahallesi'nde 2 kişinin kurdukları serada kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu imalatı yaptıkları belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Yüceli Mahallesi'nde seraya operasyon düzenledi. Serada yapılan aramada 1525 kök Hint keneviri ve 5 kilo 828 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler Ş.Ö. ve H.Ö. ise gözaltına alındı. 2 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.