Son Dakika Haberleri: Seramiksan, bayi ağını genişletmeye devam ediyor
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Seramiksan, bayi ağını genişletmeye devam ediyor

1 saat önce

Seramiksan, bayi ağını genişletmeye devam ediyor.

Seramiksan, bayi ağını genişletmeye devam ediyor, System.String[]

Seramiksan, bayi ağını genişletmeye devam ediyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, Seramiksan, "koşulsuz müşteri memnuniyeti" ilkesiyle bayi ağını genişletmeye devam eden Seramiksan'ın Erzincan'daki yeni bayisi Yiğit Yapı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene Seramiksan Türkiye Satış Müdürü M. Süreyya Çağlar, Seramiksan yöneticileri, Yiğit Yapı ortakları Fazlı Yiğit, İbrahim Yiğit, Muhammet Yiğit ve çok sayıda davetli katıldı.

Seramiksan, 450 metrekare kapalı alan, 2 bin metrekare açık alana sahip Erzincan'daki yeni showroom'unda, seramik ve vitrifiye ürünlerini tüketici ve profesyoneller ile buluşturacak.

"Yeni mağazamız, Anadolu'da bayi ağımızı genişletmemizi sağladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seramiksan Türkiye Satış Müdürü M. Süreyya Çağlar, yeni bayileri olan Yiğit Yapı ile başlayan iş birliklerinin uzun yıllar devam edeceğine inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Anadolu'da bayi ağımızı genişletmemizi sağlayan yeni mağazamızla, müşterilerimize ulaşarak ürünlerimizi buluşturduğumuz için gururluyuz. Yiğit Yapı'ya bol kazançlı günler diliyorum. Seramiksan olarak Türkiye çapında bayi ağımızı genişleterek koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizi bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz."

Yüzde 100 müşteri memnuniyeti odaklı hizmet politikasıyla hareket eden Seramiksan, Türkiye çapında 220'yi aşkın mağazasıyla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

İbrahim Yiğit, Erzincan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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