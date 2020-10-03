Serbest güreşçiler Ankara'da kampa girdi

Serbest Güreş Milli Takımı'nın Ankara kampı başladı.
Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde dün toplanan serbest güreşçiler, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Sırbistan'da aralık ayında düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli takımın kampı 21 Ekim'de sona erecek.
Omzundan geçirdiği sakatlığı atlatan olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül de kampta yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:43 - Kaynak: AA
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