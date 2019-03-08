Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 227,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 228 liradan, bin 501 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 522 liradan, 208 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 212 liradan, bin 467 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 497 liradan, 734 liradan alınan Yarım Ziynet 744 liradan ve 367 liradan alınan Çeyrek Ziynet 372 liradan satıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:26 Kaynak: İHA
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