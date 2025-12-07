Serdar Dursun: Bahis Olayları Üzücü - Son Dakika
Serdar Dursun: Bahis Olayları Üzücü

07.12.2025 21:54
Kocaelispor'un golcüsü Dursun, bahis soruşturmaları hakkında konuştu, takımda sıkıntı olmadığını vurguladı.

Kocaelispor'un golcü oyuncusu Serdar Dursun, Kasımpaşa maçının ardından bahis soruşturmalarıyla ilgili görüşlerini paylaşarak, "Bence çoğu bilmeden oynadı. Avrupa'da kendi ligin ve kupa dışındaki maçlara bahis oynanabiliyor. Belki çoğu suçsuz, günahsızdır. Oyuncular için üzgünüm" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Kocaelisporlu oyuncu Serdar Dursun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dursun, "Takımımla gurur duyuyorum. Önceden bir puana seviniyorduk, bugün bir puan bize mağlubiyet gibi geldi. 2 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum. İnanılmaz bir iç saha performansımız var; gol yemiyoruz. Bugün de gol yemedik. Bence dakika 1'den 90'a kadar üstün olan bizdik. Yüzde 70'e yakın topa sahip olan bizdik. Şutlarımız daha fazlaydı. Her istatistikte üstün olan bizdik. Gol eksikti. Ne yazık ki gol atamadık. Son 20- 30 metrede son paslar, son ortalar ve son verkaçları daha iyi yapmamız gerekiyor. Üstüne daha çok çalışarak, daha çok tekrar yaparak daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ama çok iyi yoldayız. Son 8 maç 17 puan topladık. İnanılmaz bir puan bu. Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Bugün de 1 puan aldık ama sanki yenilmişiz gibi bir hava var. Bu da güzel bir şey bence. Takımın nereye geldiğini gösteriyor. İnşallah Karagümrük ve Antalya maçlarını da kazanmak ve ilk yarıyı kapatmak istiyoruz" diye konuştu.

"Kocaelispor futbol, büyüklük ve taraftar olarak seviye atladı"

Karambol pozisyonunu tekrardan izlediğini belirten deneyimli oyuncu, "Maçta aklımda kalmıştı, az önce izledim. Çok talihsiz bir andı. Tayfur tam topa vuruyordu, son anda benim önüme düşüyor. Tam ben vuracağım, vuramıyorum. En son Karol'a gidiyor. Dakika 48'di. Böyle maçlarda o golü attığın anda 3-4'e giderdi. Bugün öyle bir maçtı. Çok iyi oynadık. Kasımpaşa da çok zaman geçirdi. Bu da demek oluyor ki Kocaelispor artık seviye atladı; hem futbol hem büyüklük hem de taraftar olarak. Üzgünüz yani 2 puanı kaçırdık. İç sahada son 4 maçta 12 puan almıştık, gol yememiştik. Bugün de gol yemedik" ifadelerini kullandı.

"İnanılmaz yükselişimiz var. Nedeni; adaptasyon, kalite ve plan"

Takımın yükselen grafiğiyle ilgili değerlendirmesini paylaşan Serdar Dursun, "Takım inanılmaz çalışıyor. Teknik ekibimiz bizi her an rahat bırakmıyor. Selçuk Hoca ve ekibi her zaman üzerine koymamızı istiyor. İyi yoldayız. Kimse bizden beklemiyordu. İlk 7 maç 2 puanımız vardı, son 8 maç 17 puanımız var. İnanılmaz bir grafik ve yükselişimiz var. Oyuncular artık birbiriyle kaynaştı. Çoğu ilk defa ülkemize geldi, alışma süreci vardı. Daha çok koşuyoruz, daha çok istiyoruz, iyi baskı yapıyoruz. Bende dahil. Ben baskıyı başlatıyorum, arkadaki oyuncularımız bire bir baskıları çok iyi yapıyor. İyi oyuncularımız var. Herkes ilk 11'de oynayabilir. Son haftalarda hocanın işi kimi oynatacağı konusunda zor. Herkes elinden geleni yapıyor, takıma katkı sağlamak istiyor. Adaptasyon, kalite ve plan diyebilirim" şeklinde konuştu.

"İyi ki bizim takımda sıkıntı yok"

Bahis soruşturmalarıyla ilgili olarak ise Serdar Dursun, "Son zamanlarda ne yazık ki bahis olayı var. Ne yazık ki birkaç kişi kendi takımına oynamış. Bence çoğu bilmeyerek oynadı. Yurt dışında, mesela Almanya'da kendi ligini oynamazsan bahis yapabiliyorsun. Ama kendi ligine ve kupaya oynayamazsın. Türkiye'de ise sözleşmede yazıyor; profesyonel futbolcular oynayamaz diye. Çoğu bunu bence bilmiyordu. Çoğu belki suçsuzdur, günahsızdır. Ama buna üst taraf karar verecek, federasyon karar verecek. Oyuncular için üzgünüm çünkü yaptıkları işten mahrum kalıyorlar, bu gereksiz bahis olayı yüzünden. Biz futbolcular olarak kendimize bakıyoruz. İyi ki bizim takımda sıkıntı yok. Biz bütün oyuncularımızı kullanabiliyoruz" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

