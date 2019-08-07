Serdar Ortaç, Sivas'ta hayranlarıyla buluştu
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SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Gardaşlık Festivali'nde, ünlü sanatçı Serdar Ortaç Sivas'ta hayranlarıyla buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:19 Kaynak: DHA
SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Gardaşlık Festivali'nde, ünlü sanatçı Serdar Ortaç Sivas
'ta hayranlarıyla buluştu.
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesince dünyanın 4 bir yanındaki Sivaslıları buluşturmak için gerçekleştirilen 'Gardaşlık Festivali' sona erdi. Festivalin son gününde Serdar Ortaç hayranlarıyla buluştu. Kongre Müzesi Bahçesinde düzenlenen konsere Sivas Valisi Salih Ayhan
, AK Parti
Sivas Milletvekili Semiha Ekinci
, 5'inci Piyade
Eğitim Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin
, protokol üyeleri ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Ortaç söylediği şarkılarla ve sahne performansıyla Sivaslılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere gelen vatandaşlar doyasıya eğlendi. Konser sonunda askerliğini Sivas'ta yapan Serdar Ortaç'a Sivas Valisi Salih Ayhan Ortaç'ın askerlik fotoğrafını ve Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Pulu'nu hediye etti.
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