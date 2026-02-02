Suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik ikinci kez tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.

5 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başka suçlardan tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik, Ankara 32. Ağır Mahkemesince 'suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüt yönetmek', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yağma' ve 'kasten öldürme' suçlarından ikinci kez tutuklandı.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLMİŞ VE TUTUKLANMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan Sertçelik, 31 Ocak'ta Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilmişti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Sertçelik, savcılık ifadesinin ardından Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.