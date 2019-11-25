Serdar Tuncer'e kitap imzalatmak isteyenler kuyruk oluşturdu

RİZE'de 2'ncisi düzenlenen kitap fuarı, kitapseverlerin akınına uğradı. Yazar Serdar Tuncer'in kitap imza gününde ise uzun kuyruklar oluştu.

Rize Valiliği'nin desteği ile organize edilen 2'nci Rize Kitap Fuarı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuara, yerli ve yabancı birçok yazar katılıyor. Son olarak fuara katılan 'Hiçbir Zaman Hiç Bir Şey, Delilim Yok Kalbimden Başka' kitaplarının yazarı Serdar Tuncer, imza günü düzenleyerek, okuyucularıyla buluştu. Tuncer'in kitaplarını imzalatmak isteyen okuyucular ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Fuara gelen kitapseverlere teşekkür eden yazar Tuncer, " Karadeniz insanının duyguları çok nettir. Bu sevgiyi görmek beni çok mutlu etti. Birilerine ulaşmak, gönüllerine dokunmak için yazıyorsunuz ve bu etkiyi görmek gerçekten gurur verici. Bizim yazdıklarımız, okuyucularımızın yüzünde bize bir ayna oluyor. Sermayem Yok Derdimden Başka, isminde bir kitap yazdım. Bizim kadim geleneğimizde insanlar birbirlerine, 'Allah derdini artırsın' der. Bugün yaşadığımız çağda, herkes derdine derman arıyor. Ancak sahte dertlere derman arıyoruz. Halbuki hakiki derdin kendisi dermandır. Biz bu dünyaya niye geldik? Bu yangın yerinde ne işimiz var? Buradan alıp başımızı bir gün gideceğiz ve nereye gideceğiz? Gittiğimiz yerde bize ne soracaklar? İşte dert budur ve bu dert kıymetlidir. Diğer dertler gelip geçicidir" dedi.

BEBEĞİ KUCAĞINDA BEKLEDİ