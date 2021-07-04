Serdengeçti'ye ait tarihi konağın restorasyonunda bulunan belgeler koruma altına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde, ünlü gazeteci, şair ve yazar Osman Yüksel Serdengeçti'nin restorasyon çalışması yapılan konağında el yazması belgelere ulaşıldı.

Tarihi düğmeli evleriyle ünlü Akseki ilçesindeki Serdengeçti'nin konağının turizme kazandırılması için yapılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Ahşap doğrama, döşeme ile tavan imalatlarının koruma yöntemiyle yapıldığı binanın sağlamlaştırılma işlemleri sürdürülüyor.

Serdengeçti'nin doğup büyüdüğü sedir ağacı, el oyması kapıları ve kalem işi süslemeleriyle dikkati çeken konağın sofa bölümünde, şaire ait tarihi öneme sahip olduğu belirtilen kişisel belgeler ile Osmanlıca yazılı kitaplara ulaşıldı.

Gizli çekmeceli bölümden çıkan belgeler ve kitaplar, Akseki Belediyesine teslim edildi.

"Tarihe tanıklık eden eserlerin onarımı, korunması gerekmektedir"

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Serdengeçti'nin Akseki'nin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biri olduğunu dile getirdi.

Konağın restorasyonu sırasında bulunan belgelerin önemine işaret eden Özkan, "Geçmişten günümüze süre gelen tarihin yaşatılması için tarihe tanıklık eden eserlerin onarımı, korunması gerekiyor. Bu düşünceyle Serdengeçti'nin konağını, gerekli restorasyon çalışmalarının ardından müzeye dönüştüreceğiz. Bulunan belgeleri ve kıymetli emanetleri gerekli onarımların ardından bu müzede sergilemeyi planlıyoruz. Bu eserlerin gelecek nesillere bir miras olarak bırakılması için Antalya Valiliğimizle ortak bir çalışma içindeyiz. Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

İlçenin tarihi dokusunu, tarihi yapılarını kültür turizmine kazandırmak için çalıştıklarını anlatan Özkan, tescil edilen, yıkılmaya yüz tutmuş tüm bina ve evlerin restore edilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Tarihi konakta bulunan ve muhafaza altına alınanlar arasında iple bağlanmış Arapça belgeler, karakalem çalışmalar, mektuplar, banka dekontları, dilekçeler, maaş bordrosu, kartpostallar, fotoğraf filmleri, defterler, ders notları ve kitaplar yer alıyor.