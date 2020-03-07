Şereflikoçhisar'da 120 kilogramlık yayın balıkları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şereflikoçhisar'da 120 kilogramlık yayın balıkları yakalandı - Son Dakika

Şereflikoçhisar'da 120 kilogramlık yayın balıkları yakalandı

40 dakika önce

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, Hirfanlı Barajı'nda yakalanan 120 kilogramlık 2 yayın balığı, ilgi topladı.

Şereflikoçhisar'da 120 kilogramlık yayın balıkları yakalandı, System.String[]
ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, Hirfanlı Barajı'nda yakalanan 120 kilogramlık 2 yayın balığı, ilgi topladı.

Şereflikoçhisar'da balıkçılıkla geçimini sağlayan Ali Öcalan, 2'şer metre uzunluğunda ve 120 kilogram ağırlığında 2 yayın balığı yakaladı. 40 senedir balıkçılık yapan Öcalan, yakalanan balıkların Hirfanlı Barajı'nda yılın ilk avlarından olduğunu söyledi. Ali Öcalan'ın dükkanının önünde sergilediği balıkları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemezken Öcalan, balıkları Ankara'ya göndereceğini söyledi.


- Ankara
Şereflikoçhisar, Hirfanlı Barajı, Abdullah Öcalan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fındık, hayata tutundu
New York Times: Erdoğan, Avrupa'nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti Uzmanlar en çok merak edilen soruyu cevapladı: Koronavirüs, havaların ısınmasıyla sona erecek mi?

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:47:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şereflikoçhisar'da 120 kilogramlık yayın balıkları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]