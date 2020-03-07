Son Dakika › Güncel › Şereflikoçhisar'da 120 kilogramlık yayın balıkları yakalandı - Son Dakika
Şereflikoçhisar'da 120 kilogramlık yayın balıkları yakalandı
40 dakika önce
ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, Hirfanlı Barajı'nda yakalanan 120 kilogramlık 2 yayın balığı, ilgi topladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:07 Kaynak: DHA
ANKARA'nın Şereflikoçhisar
ilçesinde, Hirfanlı Barajı
'nda yakalanan 120 kilogramlık 2 yayın balığı, ilgi topladı.
Şereflikoçhisar'da balıkçılıkla geçimini sağlayan Ali Öcalan, 2'şer metre uzunluğunda ve 120 kilogram ağırlığında 2 yayın balığı yakaladı. 40 senedir balıkçılık yapan Öcalan, yakalanan balıkların Hirfanlı Barajı'nda yılın ilk avlarından olduğunu söyledi. Ali Öcalan'ın dükkanının önünde sergilediği balıkları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemezken Öcalan, balıkları Ankara'ya göndereceğini söyledi.
- Ankara
Son Dakika Fındık, hayata tutundu New York Times: Erdoğan, Avrupa'nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti Uzmanlar en çok merak edilen soruyu cevapladı: Koronavirüs, havaların ısınmasıyla sona erecek mi?