Seren Serengil: Sessizlik bana göre değil!
57 dakika önce
Fashion Week kapsamında Barbie by Çiğdem Akın defilesine ünlü dünyası akın etti.
Fashion Week kapsamında Barbie by Çiğdem Akın defilesine ünlü dünyası akın etti. Defileyi izlemeye gelen Seren Serengil son zamanlarda yaşadığı dönem için 'fenalık geçirdim' dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:06
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