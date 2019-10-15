Son Dakika Haberleri: Seren Serengil: Sessizlik bana göre değil!
Son Dakika Magazin Seren Serengil: Sessizlik bana göre değil!

Seren Serengil: Sessizlik bana göre değil!

57 dakika önce

Fashion Week kapsamında Barbie by Çiğdem Akın defilesine ünlü dünyası akın etti.

Fashion Week kapsamında Barbie by Çiğdem Akın defilesine ünlü dünyası akın etti. Defileyi izlemeye gelen Seren Serengil son zamanlarda yaşadığı dönem için 'fenalık geçirdim' dedi.

#ÇiğdemAkın #SerenSerengil

Seren Serengil: Sessizlik bana göre değil!

Seren Serengil, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:06 
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