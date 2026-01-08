Seren Yüce'ye Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

Şişli'de yönetmen Seren Yüce'nin kargo teslim etme bahanesiyle evine gelen kasklı bir kişi tarafından silahla yaralanmasına ilişkin bir şüpheli tutuklanırken, gözaltındaki 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Aralık 2025'te yönetmen Seren Yüce'nin Kazım Orbay Caddesi'ndeki evinde silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma yapıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay yerine motosikletle gelen 2 şüpheliden birinin binaya girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini, şüphelilerin sonrasında aynı motosikletle olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

Mağdur Yüce ile eşinin bilgisine başvuran ekipler, ailenin bir süredir tehdit aldığını, olay günü de şüpheliler tarafından cep telefonuyla arandıklarını belirledi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin kullandığı sahte plakalı motosikletin de Kağıthane'deki bir adreste saklandığı tespit edildi.

1 şüpheli tutuklandı

Motosikleti kullanan şüpheli T.K. (27) ile motosikleti temin eden U.G. (36) yapılan operasyonla 31 Aralık'ta gözaltına alındı. Dairede yapılan aramalarda motosiklet kaskı, ruhsatsız tabanca, 29 fişek ve eldiven ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren B.Y. (27), olayı organize eden F.F.K. (32) ve M.R.T'yi (30) 5 Ocak'ta Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde gözaltına aldı. Aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 21 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, U.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan diğer 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Öte yandan kasklı şüphelinin binaya girdiği ve motosikletle uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay

Kazım Orbay Caddesi'nde 30 Aralık 2025'te sabah saatlerinde dairenin kapısını çalan kurye kıyafetli ve kasklı şüpheli, evinde bulunan yönetmen Seren Yüce'ye (50), silahla ateş açtıktan sonra kaçmıştı.

Bacağından yaralanan Yüce, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınmıştı.