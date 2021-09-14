Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini yarın Vodafone Park'ta oynanacak Borussia Dortmund maçıyla açacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformunda yayınlanacak maç öncesi Sergen Yalçın, Ilıcalı'ya sürpriz bir çağrıda bulundu.

"TV8'DEN TÜM HALKA VEREBİLİR"

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Exxen maçı tüm Türkiye'ye açabilir, Acun'dan rica etmek lazım herhalde, açsın kanalı, bütün ülke izlesin. Acun kanalı aç, herkes izlesin. Bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8'den tüm halka verebilir" dedi.