Sergen Yalçın: Beşiktaş ilk kez şampiyonluk kaybetmeyecek

Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın, ideal ilk 11'in bozulmasına yönelik yapılan değerlendirmelere sert çıktı.

Yalçın, maç öncesi şunları söyledi:

"ÇIKIP ASLAN GİBİ OYNAYACAĞIZ"

"Beşiktaş ilk kez şampiyon olmayacak ya da ilk kez şampiyonluğu kaybetmeyecek. Biz, hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda şampiyon olmak istiyoruz... Kimseden korkmuyoruz, bugün de çıkar aslan gibi oynayıp kazanırız.

"ANA KADROMUZ BOZULDU"

Eksiklerin çok konuşulmasını çok doğru bulmuyorum. Tabii ki olacak ama biraz fazla oldu. Ana kadromuz bozuldu. Şablonumuz değişti. Doğal olarak performanslar da değişiyor.

"AH VAH ETMİYORUZ"

Son milli maç arasından sonra tam kadro bitiririz derken hep Nisan ayını işaret etmiştim ama maalesef öyle olmadı. 'Ah vah!' edecek halimiz yok. Bugün sahaya çıkacak 11'imiz varsa şükretmemiz lazım."