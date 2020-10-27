Sergen Yalçın: "Beşiktaş tarihinin en zor antrenörlük görevini ben yapıyorum" - Son Dakika

Sergen Yalçın: "Beşiktaş tarihinin en zor antrenörlük görevini ben yapıyorum"

27.10.2020 09:12
Sergen Yalçın:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçının ardından, takımın oyunundan memnun olduğunu belirterek, "Beşiktaş tarihinin en zor antrenörlük görevini ben yapıyorum" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçının ardından, takımın oyunundan memnun olduğunu belirterek, "Beşiktaş tarihinin en zor antrenörlük görevini ben yapıyorum" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zorlu bir mücadele olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "İyi bir galibiyet oldu. 2 şekilde yorumlamak lazım. 3-0'a kadar olan bölüm ve 10 kişi kaldıktan sonraki bölüm, bence biraz farklı. Bugün çok iyi oynadık. 10 kişi kalmasaydık, çok daha farklı bir müsabaka olabilirdi. Ama 10 kişi kaldıktan sonra 2 gol yedik. Neticesinde bugün için arzuladığımız 3 puandı. Oyuncularımın performansından ve mücadelesinden çok memnunum. Arayı çok iyi değerlendirdik, çok da tempolu oynadık bugün. 10 kişi kalana kadar oyunun tamamen hakimi bizdik. 10 kişi kaldıktan sonra rakibe bir iki pozisyon verdik. Zaten o 2 top kalemizde gol oldu. 3-2'lik skor bize en azından bir nefes alma imkanı sağladı. Biraz en azından kafamızı rahatlattı. Bundan sonra aynı mücadeleyi, aynı savaşı saha içerisinde gösterirsek yavaş yavaş taraftarımızı ve camiamızı mutlu ederiz diye düşünüyorum" dedi.

"BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN ZOR ANTRENÖRLÜK GÖREVİNİ BEN YAPIYORUM"

Bir basın mensubunun "Gençlerbirliği maçından sonra uzun bir süre antrenman şansı yakaladınız. Bu sürede takımda neler değişti?" sorusunu cevaplayan Yalçın, "Bu soruya cevap vermek için sezon başına dönmek lazım. Çok zor bir süreçte görev alıyoruz. Şu anda tahminim o ki, Beşiktaş tarihinin en zor antrenörlük görevini ben yapıyorum. Pandemi dönemi, taraftarın olmaması, ekonomik sıkıntılar, hiç hazırlıksız bir dönemde önümüze çıkan Avrupa maçları, hiç antrenman yapmadan çıktığımız maçlar yani saçma sapan bazı şeyler oldu. Bunların karşılığında çok yıprandık. Oyuncularımızda yıprandı, bizde yıprandık. Çünkü aldığımız sonuçlar, maalesef iyi olmayınca büyük takımda bunu karşılamak biraz zor oluyor, kolay olmuyor. Sürekli kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. 3 haftalık süreçte iyi antrenmanlar yaptık. Antrenman ve maç eksiği olanlar, hazır olmayanlar ve sonradan gelen transferler bizim için çok ciddi uyum süreci oldu. Oyuncularımızı iyi hazırladık. Bugün oyunun başlangıcından 3-0'lık bölüme kadar zaten sahada inanılmaz koşan, istekli, arzulu, kazanmak isteyen, sürekli gol atmak isteyen ve pres yapan çok iyi bir oyuncu grubu vardı. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün için galibiyet çok önemliydi, oyuncularıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN TERCİHLERİMİZE DE SAYGI DUYUN"

Kendisine yapılan eleştirileri de cevaplayan deneyimli teknik adam, "Ben büyük takım teknik direktörüyüm. İşler kötü gittiği zaman elbette eleştirileceğim. Çıkarttığım kadroyu, hamlelerimi, oyuncuların mevkilerini, performanslarını beğenmeyecekler, bunlar çok normal şeyler, bunlar doğal şeyler. İnsanların bilmesi gereken şeyler var. Özellikle yorumculara söylüyorum; futbolda ofansif ya da defansif diye bir şey yoktur. Kendimizi biraz yenileyelim. Oyun çok gelişti artık. Yani merkez orta sahada 3 tane oynayan oyuncunun ofansifmiş, defansifmiş, bunların tartışması 15-20 sene önce yapılıyordu. Artık yapılmıyor. Top rakipteyken bütün oyuncular savunma oyuncusudur, top bizdeyken bütün oyuncular hücum oyuncusudur. Futbolun ana teması budur. Eleştiri yaparken lütfen biraz daha dikkatli davranın. Çünkü oynattığımız oyuncular, seviyesi yüksek oyuncular. Bugün orta sahada Dorukhan, Atiba ve Josef'i oynatıyoruz. Bu üçlü orta sahada çok tartışılacak bir üçlü değil. Bazı oyuncularımızın sizin bilmediğiniz eksikleri var. Fizik güç eksikleri olanlar, antrenman yapmayanlar, hem sezon başı yapmayan hem de antrenmanlara katılmayan arkadaşlar var. Bunları söylemiyoruz, bilmiyorsunuz. O yüzden eleştiri yapıyorsunuz. Her şeyi açıklayamıyoruz. Bize lazım olan en dinamik üçlü ile oynadık. Adem Ljajic, Oğuzhan var, Mensah gelecek, onlar da oynayabilir ama şu anda tercihim bu. Lütfen tercihlerimize de saygı duyun" diye konuştu.

(İHA)

Sergen Yalçın: Beşiktaş tarihinin en zor antrenörlük görevini ben yapıyorum

Sergen Yalçın, Denizlispor, Beşiktaş, oyunlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sergen Yalçın: 'Beşiktaş tarihinin en zor antrenörlük görevini ben yapıyorum' - Son Dakika

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