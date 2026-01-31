Sergen Yalçın'dan Kulüp ve Genç Oyunculara Mesaj

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın , "Biz kulübün menfaatlerini düşündüğümüz için gönderiyoruz. Kendi geleceğimi değil, kulübün geleceğini düşünüyorum. Camianın ve taraftarın bu konuyu dikkate almasını öneririm" dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kendi geleceğini değil, kulübün geleceğini düşündüğünü dile getiren Sergen Yalçın, "A takıma çıktığımda 3 yabancı kuralı vardı. 30 sene olmuştur. Biz bugün 8 Türk ile başladık. Herhalde bunun Türkiye'de benzeri yoktur. Eyüpspor maçını 9 Türk ile bitirdik. İşin bu taraflarına da bakmak lazım. Bunların 3 tanesi de altyapı oyuncumuz. Bizim açımızdan işin bu tarafları çok önemli. Bence camia açısından da önemli olmalı. Rakiplerimizde böyle bir durum söz konusu değil. Bunları neden anlatıyorum işimiz kolay değil. Hiçbir hoca santrforunu böyle bir durumda göndermez. Biz kulübün menfaatlerini düşündüğümüz için gönderiyoruz. Kendi geleceğimi değil, kulübün geleceğini düşünüyorum. Camianın ve taraftarın bu konuyu dikkate almasını öneririm. Maçtan önce zor olacağını söyledik. Ciddi bir değişim içindeyiz. Görüştüğümüz oyuncular var. Alma ihtimalimiz olan oyuncular var. Kendi istediğimiz oyuncular olursa olacağım. Kulübün 2, 3, 4 senesini bağlamak istemiyorum. Faydası olacaksa, katkı sağlayacaksa transfer yapmayı düşünüyorum. Ciddi teklifler yaptığımız oyuncular var. 15, 20 milyon önerdiğimiz oyuncular var. Ciddi bir planlama yapmaya çalışıyoruz Serkan Rençber ile birlikte. Başkan da çok çalışıyor. Devre arasında transfer kolay değil" şeklinde konuştu.

'ERSİN'E YAPILAN TEZAHÜRATLARI SAĞLIKLI BULMUYORUM'

Karşılaşma içinde kaleci Ersin Destanoğlu'nun ıslıklanması sağlıklı bulmadığını ifade eden Yalçın, "Ersin'e yapılan tezahüratları sağlıklı bulmuyorum. Altyapıdan çıkmış; 18, 19 yaşında burada şampiyonluk yaşamış bir kaleci. Taraftarımıza biraz daha pozitif, yapıcı olmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle genç oyuncularla ilgili. 19 yaşında Mustafa ile oynuyoruz. Sürekli değişik eleştiriler oluyor. Normal, olabilir. Biraz acı çekeceğiz. Belki maç kaybedeceğiz ama camia istediği yere gelecek. Kimsenin şüphesi olmasın. Kulübün menfaatlerini kendi menfaatlerimizin önünde tutuyoruz. Zor bir oyun oldu. Geriye düştük, çevirmekte zorlandık. Hamleler yaptık. Sakat oyuncularımız var. Sakatlıktan döneneler var. Ndidi yeni geldi. Babasını kaybetti kolay değil. Önemli bir karakter. Lider bir oyuncu. Camia olarak ona da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

'20 MİLYON EURO VERİP ALAMADIĞIMIZ OYUNCU VAR'

Yüksek bonservis bedeli teklif edip transferini bitiremedikleri oyuncular olduğuna dikkat çeken Yalçın, "3 aydır oyuncu takip ediyoruz. Ben hayatımda izlemediğim kadar oyuncu izledim. Hiç de sevmem izlemeyi. Bu kadar izlemek sağlıklı da değil. Almaya çalıştıklarımız ya genç ya da tecrübeli oyuncular. Genç oyuncu tercihimiz var. Asllani gibi, önemli bir oyuncu. Onu kadromuza kattık. 20 milyon Euro verip alamadığımız oyuncu var. Devre arasında oyuncu almak kolay değil. Biz de kulüplerin çıktığı oyuncuları almak istemiyoruz. Abraham olayı, Serkan Reçber'in başlattığı bir olay. 1,5 ay bu olayı konuştuk. Kulübün menfaatlerine uyuyordu. Ben de isterim çok iyi oyuncular gelsin güçlü kadro kurayım. Maçları görüyorsunuz zor geçiyor. Ben de rahat kazanmak isterim ama mevcut kadro bu. Elimizdeki oyuncular karakter gösteriyor. Şanssızlık oluyor, geçen hafta kötü oynadık berabere kaldık. Asllani 150 maç oynamış kırmızı görmemiş burada 5 dakikada gördü. Biz kulübün menfaatleri doğrultusunda yapılacak şeyleri yapıyoruz. Camianın şüphesi olmasın. Haftaya belki 3 oyuncu inecek. Bunları nasıl aldınız diyeceksiniz. Ha deyince olmuyor. Taraftar sabırsız, transfer bekliyor. Maçı kazanmak istiyor. Niye ben kulübede bu kadar eziyet çekeyim ' Ben de her maçı 3-0, 4-0 kazanmak isterim. Burası taraftarın istediği takım haline gelecek" diye konuştu.

Hedeflerinin ligi en iyi yerde bitirmek olduğunu vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Camia sabırsız, hedef görmek istiyor. Ben de görmek istiyorum. Geldiğim günden beri şampiyonlukla ilgili bir cümle duymadınız. Ama duyduğunuz zaman olacağız. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. Avrupa'ya katılmak. Her maçı kazanmak."

'MUSTAFA PLANLAMAMIZDA BAŞROL OYUNCULARDAN BİR TANESİ'

Mustafa Hekimoğlu'nun 90 dakika oynayacak durumda olmadığını ancak onu kazanmak için ısrar ettiklerine değinen Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa ile toplantı yaptık. Kendisine de söyledim. Geleceği parlak bir oyuncu. Normal fizik gücüne getirip oynatmaya başlarsak çok iyi yerlere gelecek. Belki de Beşiktaş'tan satılan en pahalı oyuncu olabilir. O kadar güveniyoruz. Hiç hazır olmadığı halde oynatıyorum çünkü onu kazanmak istiyoruz. Yaptığımız planlamada Mustafa başrol oyunculardan bir tanesi."

'BÖYLE BİR VAKAYI İDARE ETMEK ÇOK ZORDUR'

Kulübün Rafa Silva'nın gönderilmesinde doğru olanı yaptığını belirten Sergen Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı:

"Rafa Silva vakası Aboubakar vakasından daha vahim bir vaka. Onun gibi bir oyuncu görmedim. Takımın en pahalı oyuncusu durup dururken maçlarda oynamayacağım, antrenmana çıkmayacağım diyor. Kulüp olarak bir şey yapamıyoruz. Bana idare edemedin diyorlar. Nerede biliyorsun, antrenmanda bizimle beraber miydin' Böyle bir vakayı idare etmek çok zordur. En doğru olanı yaptık. Kulübün totalde 20 milyon Euro gibi bir karı var. Kulüp orada ekonomi sağladı. Umarım bir daha böyle sorunlarla karşılaşmayız. Rafa'yı çağırdım, konuştum. 'En önemli oyuncumuzsun' dedim. Neredeyse kendi inanmadığım şeyleri söyledim ama yine olmadı."