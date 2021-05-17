Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonluğun kazanılmasında en önemli pay sahiplerinden olan Rachid Ghezzal'in geldiği gün yaşananları anlattı.

"KOŞARAK ODAMA GELDİ"

Sergen Yalçın, "Rachid Ghezzal ilk geldiğinde menajeri Hakan Korkmaz'a benim nasıl biri olduğumu ve futbolculuğumu sormuş. 'Google'a bak anlarsın' demişler. O da merak edip açmış, eski maçlarımı izlemiş. Koşarak odama geldi, "Müthiş ve lider bir oyuncuymuşsunuz, hakkınızda yanlış düşünmüştüm ama şimdi hayran oldum" dedi. Rachid'in eksikleri vardı, özel çalışma ile gidermeye çalıştık" dedi.