Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler
17.05.2021 16:04
Süper Lig'de heyecan dolu sezonda şampiyon Beşiktaş oldu. Kupayı 16'ncı kez müzesine götüren Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcusu Ghezzal'ın ilk geldiği günü anlattı. Yalçın, "Ghezzal ilk geldiğinde menajeri Hakan Korkmaz'a benim nasıl biri olduğumu ve futbolculuğumu sormuş. 'Google'a bak anlarsın' demişler. O da merak edip açmış, eski maçlarımı izlemiş. Koşarak odama geldi, 'Müthiş ve lider bir oyuncuymuşsunuz' dedi" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonluğun kazanılmasında en önemli pay sahiplerinden olan Rachid Ghezzal'in geldiği gün yaşananları anlattı.
"KOŞARAK ODAMA GELDİ"
Sergen Yalçın, "Rachid Ghezzal ilk geldiğinde menajeri Hakan Korkmaz'a benim nasıl biri olduğumu ve futbolculuğumu sormuş. 'Google'a bak anlarsın' demişler. O da merak edip açmış, eski maçlarımı izlemiş. Koşarak odama geldi, "Müthiş ve lider bir oyuncuymuşsunuz, hakkınızda yanlış düşünmüştüm ama şimdi hayran oldum" dedi. Rachid'in eksikleri vardı, özel çalışma ile gidermeye çalıştık" dedi.
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