Spor

Serhat Aydın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

11.01.2026 13:34
Federasyon başkanı Aydın, Anadolu Ajansı'nın yarışmasında ödüllü fotoğrafları oyladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aydın, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" isimli fotoğrafını seçen Serhat Aydın, "Portre" özel kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" isimli karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını tercih eden Aydın, "Spor" kategorisinde de Esra Bilgin'in "Alperen" karesinden yana tercih yaptı.

Aydın, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" isimli fotoğrafı ile "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" başlıklı karesini oyladı.

Federasyon başkanı Serhat Aydın, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansının uzun yıllardır bu etkinliğini takip ediyorum. Arkadaşların ekranlarından güzel kadrajlar, fotoğraflar çıkmış. İnşallah bundan sonraki süreçte de Anadolu Ajansını takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelindeki oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA
