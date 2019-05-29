Son Dakika Haberleri: Seri Katil romanı Mundi etiketiyle kitap satılan her yerde
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Seri Katil romanı Mundi etiketiyle kitap satılan her yerde

53 dakika önce

Oyinkan Braithwaite'nin tüm dünyada ses getiren, 2018 Los Angeles Times Kitap Ödülü'nün sahibi, Women's Prize 2019 kısa liste adayı Kız Kardeşim Seri Katil romanı Mundi etiketiyle kitap satılan her yerde.

Seri Katil romanı Mundi etiketiyle kitap satılan her yerde, System.String[]

Bir akşam yemeği sırasında kız kardeşinizden gelen imdat çağrısına nasıl karşılık verirsiniz? Korede'nin listesi bellidir: çamaşır suyu, lastik eldivenler, çelik gibi sinirler ve dayanıklı bir mide. Bu ölümcül kız kardeş Ayoola'nın "meşru müdafaa" adına işini bitirdiği üçüncü erkek arkadaş, ablasının maharetli ellerine terk ettiği üçüncü cesettir. Korede'nin polise gitmesi herkesin hayrına olacaktır belki ama ne demişler, kol kırılır yen içinde kalır. Ta ki Korede'nin hemşire olarak çalıştığı hastanedeki doktoru baştan çıkarana kadar…

"Bomba gibi bir kitap, keskin, patlayıcı, komik."

The New York Times

"İnsanı kahkaha atmak, ağlamaya başlamak ve ataerkil düzene derhal başkaldırmak arasında kararsız bırakıyor."

Vogue

"Braithwaite bu heyecan verici ilk romanında şiddet, sadakat ve ailenin karanlık ama komik bir incelemesine girişirken kız kardeşlik bağlarının gücünü de sorguluyor."

Time

"Oyinkan Braithwaite ısırgan bir fesatlık, nükte ve özgüvenle öyle bir hikâye örgüsü kurguluyor ki – böylesini okumadınız."

InStyle

OYINKAN BRAITHWAITE, Kingston Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık ve Hukuk Bölümü mezunudur. Kız Kardeşim Seri Katil, çeşitli antolojilerde hikâyeleri yayımlanan, halen editör ve yazar olarak çalışan Braithwaite'in ilk romanıdır.

BETÜL ŞENKAL, 1973'te İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde, yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. 2000'den bu yana çeşitli dergilerde çevirileri ve yazıları yayımlandı. Yastıkname ile Değişen Yaşamlar adlı kitapların ortak çeviri projelerine katkıda bulundu. George Eliot'un Romancı Hanımlardan Hanım İşi Romanlar adlı yapıtını dilimize kazandırdı.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:23 Kaynak: Bültenler
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